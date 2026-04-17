Эксперт SuperJob Южалин посоветовал не употреблять мат на работе из-за риска дисциплинарных взысканий

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в беседе с «Известиями» предупредил, что использование нецензурной лексики на рабочем месте может привести к серьезным последствиям для сотрудника.

Пот словам эксперта, в случае если запрет на мат закреплен в локальных нормативных актах организации, нарушитель может лишиться премиальных выплат полностью или частично.

Александр Южалин подчеркнул, что привлечь специалиста к ответственности за бранную речь возможно только при условии наличия соответствующего запрета в нормативных документах компании. Без таких записей применить меры дисциплинарного воздействия к сотруднику будет нельзя.