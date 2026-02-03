Эксперт SuperJob Южалин отметил, что перевод на неполный рабочий день допустим только по согласию сотрудника

В условиях сложной экономической ситуации работодатели ищут способы сократить расходы. Один из вариантов — перевод работников на неполное рабочее время, сообщил ИА НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

Если сотрудник согласен, с ним заключается соответствующее соглашение. В случае отказа работодателю придется обосновать свои действия. Многие сотрудники соглашаются на такой перевод, чтобы не потерять работу, отметил собеседник.

Работник должен оценивать свое положение и ситуацию в компании. Если работодатель принуждает или ущемляет права сотрудника, можно обратиться в государственную инспекцию труда или прокуратуру. В случае незаконного увольнения можно подать исковое заявление в суд, подчеркнул Южалин.