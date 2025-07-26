Эксперт SuperJob Южалин объяснил ужесточение выдачи больничных желанием улучшить здоровье россиян

Правительство стремится улучшить систему здравоохранения, ужесточая условия выдачи больничных листов. Такое мнение высказал директор департамента трудового права портала SuperJob. Александр Южалин в беседе с ИА НСН .

Эксперт подчеркнул, что нововведения не нацелены на борьбу с фиктивными документами. После перехода на электронные больничные в России случаи злоупотреблений существенно снизились.

«Сейчас все максимально прозрачно. Видят эти больничные листы и Социальный фонд, и медицинские организации, и работодатели», — пояснил специалист

По его словам, новые меры направлены на мотивацию граждан тщательнее следить за своим здоровьем и проходить диспансеризацию, добавила «Свободная пресса».