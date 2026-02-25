Эксперт SuperJob Южалин назвал возможным сценарий с перечислением зарплаты на счет другого человека

Возможность получения заработной платы на банковский счет, принадлежащий другому человеку, не исключена. Такой информацией поделился руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в интервью RT .

По словам эксперта, согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, в трудовом договоре должны быть оговорены условия выплаты заработной платы. Работник имеет право указать банковские реквизиты для перечисления средств, и законодательство не содержит требования о том, что этот счет должен принадлежать самому работнику.

Таким образом, если соответствующее условие зафиксировано в трудовом договоре, заработная плата может быть перечислена на счет третьего лица.