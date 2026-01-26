Эксперт SuperJob Южалин напомнил, что «серая» зарплата ограничивает социальные права работника

Получение «серой» зарплаты может привести к ограничению социальных прав работника. Такая ситуация влияет на размер будущей пенсии, поскольку ее величина зависит от официально зафиксированных доходов. Кроме того, это сказывается на размерах социальных выплат, включая пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Об этом рассказал ИА НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, при «серой» зарплате отпускные могут быть низкими, и в случае спорных ситуаций работнику придется доказывать свои права через суд.

«Если будет выявлено, что часть зарплаты официально не проводится по документам, работодателю грозит административная ответственность», — отметил он.

Южалин подчеркнул, что сегодня нарушения выявляются в основном через жалобы работников, так как плановые проверки компаний приостановлены.