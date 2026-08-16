Эксперт SuperJob Голованова заявила, что возраст снижает готовность к смене работы у обоих полов

С возрастом люди все реже решаются на смену профессии, и это справедливо как для мужчин, так и для женщин. Об этом ИА НСН заявила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, недавнее исследование с участием почти десяти тысяч респондентов показало четкую закономерность. Пик смены профессии у мужчин приходится на 27–35 лет, после чего начинается линейное снижение. К 54–60 годам доля тех, кто меняет работу, падает в два раза.

«Тезис о том, что у женщины в 45 лет особый расцвет способности учиться новому, тоже сомнителен. Данные показывают одинаковую для обоих полов закономерность», — подчеркнула эксперт.

Голованова также отметила гендерные различия в обучении. Мужчины чаще прокачивают жесткие навыки через очные курсы ради карьерного роста, зарплаты или должности. Женщины вдвое чаще осваивают мягкие компетенции онлайн, фиксируя повышение эффективности труда.