Эксперт SuperJob Голованова увидела подмену трудовых отношений в самозанятости среди молодежи

Рост числа несовершеннолетних индивидуальных предпринимателей и самозанятых имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Об этом ИА НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

С одной стороны, подростки активнее включаются в трудовую жизнь. С другой — рынок труда для кандидатов без опыта значительно сузился: компании предпочитают нанимать готовых специалистов, экономя на обучении и адаптации.

Однако есть и тревожные аспекты. Как подчеркнула Голованова, быстрое распространение самозанятости среди молодежи может быть связано не только с их активностью, но и с подменой трудовых отношений. Некоторые работодатели переходят в «серую» зону, заменяя трудовые договоры договорами с самозанятыми. Это позволяет им не соблюдать сокращенное рабочее время для подростков, не платить налоги и не предоставлять социальные гарантии. В результате молодежь лишается отпусков и больничных, пенсионные баллы не начисляются, трудовой стаж не учитывается.