Эксперт SuperJob Голованова рассказала, что UX- и UI-дизайнеры чаще остальных меняют место работы

Пиарщики, UX- и UI-дизайнеры часто меняют место работы. В то же время квалифицированные рабочие и медсестры отличаются долгосрочной привязанностью к одному месту трудоустройства. Такими данными поделилась глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с ИА НСН .

Портал New York Post сообщил, что средний срок работы в компании у поколения Z (родившихся с 1996 по 2010 год) составляет всего 1,8 года. Исследования показывают, что почти 60% молодежи считает свою работу временной, а 47% планируют уволиться в текущем году.

Голованова отметила, что такое поведение оправданно. Это связано с тем, что молодые люди более требовательно относятся к работодателю и не всегда знают, в каком направлении хотят развиваться.

«В молодости свойственно искать свое место, свою компанию», — добавила эксперт.