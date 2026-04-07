Эксперт SuperJob Голованова рассказала, что современная молодежь стала раньше выходить на рынок труда

Сегодня молодежь активно выходит на рынок труда благодаря гибкому графику и разнообразным форматам занятости, а также из-за демографических факторов. Об этом ИА НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, современные подростки стали раньше начинать работать.

«Законодательство в сфере трудоустройства подростков становится более гибким, а форматы и графики работы разнообразнее», — объяснила эксперт.

Она также обратила внимание на демографический фактор: число россиян в возрасте 14–17 лет растет. Чаще всего подростки устраиваются в свободное от учебы время в общепит, работают продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами или аниматорами.