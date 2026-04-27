Эксперт SuperJob Голованова рассказала, что работодатели ищут скрытые резервы труда для борьбы с кадровым голодом

В России на фоне истощения кадрового резерва работодатели все чаще предлагают неполный рабочий день и активнее привлекают молодежь. Об этом сообщила ИА НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Сроки и стоимость подбора персонала в 2024 году взлетели. Работодатели удерживают сотрудников, наращивают льготы и компенсации. Среди соискателей преобладают работающие граждане, ищущие лучшие условия», — отметила она.

По словам Головановой, скрытыми резервами стали самозанятые 40+, «серые» работники и те, кто готов к неполной занятости. Также востребованы профессии, поддающиеся цифровизации и внедрению ИИ. Классическим резервом остается молодёжь, численность которой, по прогнозам Росстата, начнет расти с 2026 года.