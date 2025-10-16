Эксперт SuperJob Голованова посоветовала не приукрашивать свои навыки в резюме

Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. Однако оценить число увольнений на ранних этапах из-за несоответствия должностным обязанностям можно лишь косвенно. Об этом рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в разговоре с ИА НСН .

Как отметила эксперт, 17% специалистов по подбору персонала сталкивались с тем, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным программным обеспечение. Еще 14% менеджеров фиксировали ложь об уровне владения иностранным языком.

При этом 7% экономически активных россиян признались, что их увольняли на испытательном сроке по решению работодателя. Однако в период испытательного срока сотрудники чаще уходят по собственному желанию.

«Но все же, судя по тому, что увольнения во время испытательного срока в 3,5 раза чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя, вопрос о том, кто кого больше обманывает, перестает быть таким однозначным», — уверена Голованова.

Глава исследовательского центра считает, что лгать и приукрашивать свои навыки в резюме не стоит. Лучше показать свою готовность к обучению.