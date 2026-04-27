Эксперт SuperJob Голованова отнесла развитие «удаленки» к причинам сокращения кадрового резерва

Все желающие работать в России уже вышли на рынок труда, поэтому кадровый резерв рекордно истощен. Это влияет на стратегию работодателей, сообщила глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с ИА НСН .

По ее словам, с 2020 года российский рынок труда столкнулся с рядом процессов, которые существенно сократили кадровый резерв. Помимо демографических факторов, на ситуацию повлияло массовое распространение удаленной работы.

«Больше возможностей работать из дома получили женщины с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья, категории граждан, которые теоретически работать могли, но не имели возможности оставлять дом», — отметила эксперт.

Она пояснила, что пандемия COVID-19 и кадровый голод, пик которого пришелся на 2024 год, научили работодателей быть более гибкими и бережно относиться к сотрудникам.