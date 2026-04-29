Эксперт SuperJob Голованова отметила, что смена работы чаще раза в год настораживает 30% рекрутеров

Частая смена работы не всегда является «красным флагом» для работодателей, но может вызвать вопросы на собеседовании. Об этом рассказала ИА НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По ее словам, перерыв в стаже более года настораживает 40% рекрутеров, а смена работы чаще раза в год — еще 30%. Однако шансы на трудоустройство остаются, если грамотно объяснить причины.

«Указание на микропенсии на собеседовании может насторожить работодателя, так как это сигнал о возможной нестабильности кандидата», — предупреждает эксперт.

Голованова отмечает, что частая смена работы не критична для востребованных специалистов: курьеров, водителей, медиков и представителей рабочих профессий. Также это не проблема для тех, кто работает в формате платформенной занятости.

«Важно быть уверенным профессионалом или выбирать профессии с дефицитом кадров», — заключила эксперт.

Интересно, что среди соискателей с длительными перерывами в стаже больше всего пенсионеров, а не молодежи