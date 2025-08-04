Эксперт Sunlight Сергеева рекомендовала выбирать огранку бриллианта с учетом формы и длины пальцев

При выборе кольца с бриллиантом важно правильно подобрать огранку, чтобы подчеркнуть красоту рук. Коммерческий директор по закупкам камней Sunlight, эксперт-геммолог Нина Сергеева в разговоре с «Известиями» поделилась советами по выбору огранки бриллианта в зависимости от индивидуальных особенностей.

Как отметила специалист, для тонких пальцев подойдут крупные камни с округлыми огранками, например, классической или овальной. Это визуально уравновесит пропорции и сделает руки более изящными. Для более полных пальцев лучше рассмотреть квадратные и прямоугольные огранки, такие как «радиант» или «изумруд». Они помогут визуально удлинить пальцы и сделать их более стройными.

Длина пальцев также имеет значение. Для коротких пальцев рекомендуются огранки с меньшей высотой, например, «багет» или «кушон». Длинные пальцы позволяют выбрать более вытянутые огранки, такие как «маркиз» или «груша».

Эксперт отметила, что для миниатюрных пальцев лучше выбирать небольшие бриллианты, а для больших и широких рук подойдут более массивные камни. Также стоит учитывать оттенок кожи при выборе цвета бриллианта, добавила Сергеева.