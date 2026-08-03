Эксперт Sunlight Сергеева отметила, что правильно подобранные серьги или подвеска могут сделать черты лица мягче

Эксперт ювелирной сети Sunlight Татьяна Сергеева рассказала Life.ru , какие украшения помогают расставить акценты и визуально скорректировать овал лица. Правильно подобранные серьги или подвеска могут сделать черты мягче, вытянуть силуэт или добавить объема там, где его не хватает.

Для круглого лица рекомендуется выбирать украшения с вертикальными линиями. Например, длинные серьги-подвески или серьги-цепочки. Также подойдут модели с геометрическими элементами или тонкие продолговатые формы. Цепочки лучше выбирать средней или большой длины с лаконичными подвесками.

Овальная форма лица считается наиболее универсальной, поэтому ей подходит большинство моделей украшений. Можно смело выбирать как миниатюрные пусеты, так и длинные серьги, кольца, подвески или сложные дизайнерские модели.

Квадратное лицо отличается выраженной линией нижней челюсти и широким лбом. Чтобы сделать черты более мягкими, стилисты рекомендуют выбирать украшения с плавными линиями. Хорошо работают серьги-капли, овальные модели, вытянутые подвески и украшения с округлыми элементами.

Треугольное лицо шире в области лба и постепенно сужается к подбородку. Для такого типа лица стоит выбирать украшения, которые создают визуальный объем в нижней части. Подойдут серьги-капли, модели, расширяющиеся книзу, украшения средней длины и подвески с заметным декоративным элементом.

Вытянутая форма лица требует добавления объема. Лучше всего подходят серьги-кольца, крупные пусеты, короткие серьги с объемными элементами и модели округлой формы. Слишком длинные серьги-цепочки или узкие подвески могут еще сильнее вытянуть силуэт.