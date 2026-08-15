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Эксперт Сухова назвала главные вопросы для няни на собеседовании

Эксперт по подготовке нянь Александра Сухова посоветовала проверять навыки кандидата на примерах сложных ситуаций, сообщает RT.

Сухова рекомендовала спросить няню о семье, образовании, опыте и обязанностях на предыдущих местах работы. Также стоит уточнить, какие методики воспитания и развития ей знакомы.

«Самые важные вопросы касаются конкретных ситуаций. Спросите, как няня поступит, если ребенок впал в истерику или дерется, подавился или потерял сознание», — сказала эксперт.

Она посоветовала смоделировать ситуации на прогулке: например, если ребенок выбежал на проезжую часть за мячом или двое детей побежали в разные стороны.

По словам Суховой, няня должна иметь профильное среднее профессиональное образование или пройти курсы. Ей также необходимы навыки первой помощи детям, а для работы с детьми до года — медицинская подготовка.

Перед заключением договора эксперт призвала проверить паспорт, медкнижку, справку об отсутствии судимости, дипломы и сертификаты. Она также рекомендовала запросить рекомендации и связаться с прежними работодателями. Деятельность нянь регулируют ГОСТы, пишет «МК в Питере».

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