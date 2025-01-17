Эксперт Стрельбицкий посоветовал не покупать дешевые стекла для автомобилей

Неоригинальные автомобильные стекла, которые отличаются дешевизной, изготавливаются из менее качественных материалов. От покупки таких изделий предостерег директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий в «Газете.Ru» .

Специалист отметил, что дешевые стекла быстрее разрушаются и мутнеют. Даже мелкие камни могут вызвать крупные трещины, а дефекты поверхности ухудшают видимость, особенно в ночное время.

Кроме того, дешевые стекла подвержены быстрому старению под воздействием ультрафиолетовых лучей. Эксперт предупреждает, что экономия на стеклах может привести к дополнительным расходам и угрозе безопасности.