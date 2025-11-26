Эксперт страховой компании Попов назвал реформу ОСАГО защитой от недобросовестных юристов

Новая реформа ОСАГО защитит владельцев автомобилей, пострадавших в ДТП, и страховые компании от юристов-«Робин Гудов». Об этом заявил директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании «МАКС» Иван Попов в беседе с « Ридусом ».

Эксперт отметил, что проблема с навязыванием договоров цессии актуальна для рынка страхования и затрагивает как страховщиков, так и обычных потерпевших. Недобросовестные «помощники» обычно возникают сразу после аварии.

«Они говорят человеку: „Слушай, ну ты передай сейчас свои права, быстро получишь деньги и сделаешь машину, где захочешь. А пойдешь к страховщику, тебя обманут“. И выкупают все права „за три копейки“», — предупредил специалист.

Как пояснил Попов, если закон примут, риск попасть в руки профессиональных юристов-обманщиков снизится, так как выплату страхового возмещения будет получать непосредственный потерпевший или его законный представитель.