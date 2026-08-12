Эксперт Степанова заявила, что можно переводить сбережения из одного банка в другой для сохранения приветственных ставок

Банки предлагают высокие ставки по накопительным счетам, но доходность может резко снизиться через несколько месяцев. Из-за этого клиенты теряют приличный годовой доход, отмечают эксперты URA.RU .

При выборе накопительного счета важно обращать внимание не только на ставку, но и на другие условия. Например, на срок действия повышенной ставки, лимиты по максимальной сумме и условия по «новым деньгам».

Начальник управления развития пассивных и комиссионных продуктов «Реалист Банка» Ирина Степанова рекомендует проверять точные даты окончания промопериода и лимиты по суммам. Она объясняет, что повышенный процент часто действует от одного до трех месяцев, а затем ставка падает до базового уровня.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова советует оценивать не максимальную ставку, а то, сколько процентов человек реально получит за весь период вклада. Важно понимать, рассчитана ли такая процентная ставка на любого клиента или только на определенные категории.

Для регулярного использования денег лучше выбирать накопительный счет с ежедневным начислением. При ежедневном расчете банк заново определяет сумму в конце каждых суток, поэтому проценты «капают» даже на деньги, внесенные в середине месяца. Если же проценты считаются по минимальному остатку, то любой случайно снятый рубль может лишить клиента дохода за весь прошедший месяц.

По словам Ирины Степановой, если после падения ставки с 13,5% до 6,5% оставить на счете миллион рублей, то потери дохода составят порядка 70 тысяч рублей в год или около 5,8 тысячи рублей каждый месяц. Чтобы заработать больше, можно переводить сбережения из одного банка в другой, сохраняя приветственные ставки. Однако это требует времени и усилий.