Эксперт STARWIND Нужина рекомендовала выбирать для пожилых людей технику с минимальным количеством функций

Более 20% людей старше 55 лет испытывают сложности с голосовым управлением, а 40% — с использованием мобильных приложений. Эксперты бренда бытовой техники STARWIND поделились с «Известиями» информацией о том, как эти трудности влияют на повседневную жизнь пожилых людей.

Специалисты подчеркнули, что сложности связаны не только с техническими аспектами, но и с психологическими барьерами. Многие боятся ошибиться и сломать дорогое оборудование, не хотят менять привычки или сталкиваются с перегруженностью интерфейса.

Ведущий бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина рекомендовала выбирать для пожилых людей устройства с минимумом функций и интуитивно понятным управлением.

«Главная задача — это не удивить близких современными технологиями, а предоставить им комфорт и заботу», — заключила эксперт.