Эксперт STARWIND Галкин отметил, что игнорирование инструкции может привести к поломке садовой техники

Для продления срока службы садовой техники необходимо правильно ее использовать. Директор по продукту бренда STARWIND Александр Галкин в разговоре с «Известиями» перечислил основные ошибки владельцев, которые могут привести к поломкам.

Галкин отметил, что многие игнорируют инструкции, полагаясь на собственный опыт. Это может привести к неправильной сборке и использованию неподходящего топлива. Кроме того, техника иногда используется не по назначению, что также может вызвать поломки.

Эксперт подчеркнул, что профилактика всегда обходится дешевле, чем устранение последствий неправильной эксплуатации. При появлении странных звуков или потере мощности необходимо немедленно остановить технику и провести ее проверку.

«Нехарактерные звуки — первый и самый очевидный сигнал о неполадках», — сказал Галкин.

Также специалист обратил внимание на важность замены масла в бензиновой технике в соответствии с рекомендациями производителя. Для подготовки техники к зимнему сезону необходимо очистить ее от грязи и растительных остатков, а также обработать режущие элементы.