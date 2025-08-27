Эксперт STARWIND Галкин назвал обрезку деревьев одним из главных этапов подготовки дачи к зиме

С завершением дачного сезона работа на участке не останавливается. Директор по продукту STARWIND Александр Галкин в беседе с «Известиями» подчеркнул важность подготовки дачного участка к холодам.

По словам эксперта, одним из главных этапов подготовки является обрезка деревьев. Она способствует их здоровому развитию и помогает снизить риск распространения инфекций и вредителей. Обрезку рекомендуется проводить после опадения листвы, но до наступления заморозков. .

«Для большинства садовых работ с обрезкой живых ветвей хватит электропилы мощностью 1,5–2 кВт или бензиновой модели с двигателем на 3–3,5 л. с. Электрические пилы с регулировкой скорости вращения цепи отлично подходят для точечной обрезки, а бензиновые лучше справляются с сухими и толстыми ветками», — отметил Галкин.

Важна и подготовка почвы. Осенняя культивация облегчает работу весной: подготовленная почва быстрее прогревается и лучше аэрируется. Также не стоит забывать о садовой технике. Перед консервацией ее нужно очистить от земли и растительных остатков, а режущие и вращающиеся элементы покрыть тонким слоем масла, подчеркнул специалист.