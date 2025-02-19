Эксперт Старостин посоветовал покупать питьевую воду в автоматах и киосках

Покупка воды в тару через специальные автоматы и киоски — это лучший вариант по цене и качеству. Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив (АППВР) Артем Старостин в разговоре с сайтом «Газета.Ru» .

Специалист отметил, что вода из-под крана может содержать вредные вещества, такие как хлор и железо, а использование кувшинов неэффективно, передают «Известия».

Вода из автоматов делится на два типа: артезианская и очищенная водопроводная. Оба варианта дешевле бутилированной воды и могут быть полезнее благодаря свежести. Однако важно выбирать ответственных продавцов, обеспечивающих регулярную чистку оборудования и лабораторные проверки, подчеркнул Старостин.