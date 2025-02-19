Эксперт Старостин посоветовал покупать питьевую воду в автоматах и киосках

Покупка воды в тару через специальные автоматы и киоски — это лучший вариант по цене и качеству. Об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив (АППВР) Артем Старостин в разговоре с сайтом «Газета.Ru».
Специалист отметил, что вода из-под крана может содержать вредные вещества, такие как хлор и железо, а использование кувшинов неэффективно, передают «Известия».
Вода из автоматов делится на два типа: артезианская и очищенная водопроводная. Оба варианта дешевле бутилированной воды и могут быть полезнее благодаря свежести. Однако важно выбирать ответственных продавцов, обеспечивающих регулярную чистку оборудования и лабораторные проверки, подчеркнул Старостин.
Королева русского R&B будет судиться с Koala Music
Депутат Ольга Набережнева провела прием жителей в Лосино-Петровском
Глава Воскресенска Алексей Малкин отчитался об итогах работы за 2024 год
ДТП на переездах МЖД стало втрое меньше в январе в Подмосковье
Российские бойцы разгромили под Курском батальон ВСУ «Шквал» из бывших зэков
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства прошел в Орехово-Зуеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте