Эксперт «Сравни» Суворова сообщила, что сервис «второй руки» поможет в борьбе с мошенниками

Российские банки готовятся к запуску сервиса «второй руки», который позволит клиентам назначать доверенное лицо для мониторинга финансовых операций. Об этом RT рассказала директор юридического департамента «Сравни» Юлия Суворова.

По словам эксперта, сервис нацелен на защиту от мошенничества, особенно среди уязвимых групп населения — пожилых людей, подростков и лиц с ограниченными возможностями.

Клиент банка сможет назначить доверенное лицо, например родственника, который будет получать уведомления о подозрительных транзакциях. «Если операция выглядит рискованной (например, перевод на незнакомые реквизиты, оформление кредита или досрочное закрытие вклада), доверенное лицо может ее заблокировать», — подчеркнула Суворова. У доверенного лица будет 24 часа на то, чтобы подтвердить или отклонить операцию.

Эксперт отметила, что особенно уязвимыми являются пожилые люди, которые часто становятся жертвами социальной инженерии (звонки от «банковских сотрудников», «внуков», «судебных приставов»), подростки, которые могут попасть в схемы с псевдоработой или стать «дропами», а также люди с ограниченными возможностями, которые могут быть менее осведомлены о современных методах обмана.