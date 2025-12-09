Эксперт «Сравни» Суворова объяснила, что намерение привязывать счета к ИНН направлено против мошенников

Введение обязательного связывания индивидуальных номеров налогоплательщиков (ИНН) с банковскими счетами — это необходимый шаг в борьбе с мошенничеством. Об этом заявила директор по правовым вопросам финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Суворова в беседе с RT .

Эксперт отметила, что такие меры усилят контроль над финансовыми потоками и снизят риски для клиентов.

«Для россиян это решение в целом повысит безопасность банковских операций, снижая вероятность потери денег из-за мошенников через подставные счета», — пояснила специалист.

По ее словам, нововведение также поможет уменьшить количество ошибочных списаний в рамках исполнительного производства или удержания налогов.