Эксперт «Спортмастера» Суханов порекомендовал носить светоотражающие браслеты вечером | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:34 Эксперт «Спортмастера» Суханов порекомендовал носить светоотражающие браслеты вечером

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Светоотражающие браслеты помогут любителям вечерних пробежек дополнительно обезопасить себя от возможного столкновения с велосипедистами и самокатчиками. Об этом рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на беговой экипировке обычно уже есть светоотражающие элементы, которые делают спортсмена более заметным в темное время суток. Однако не будет лишним использовать еще и светоотражающий браслет.

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Особую предосторожность стоит проявить на беговых маршрутах с плохим освещением, отметил Суханов.