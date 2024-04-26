Эксперт «Спортмастера» Суханов порекомендовал надевать термобелье во время пробежки весной | 360°

26 апреля 2024, 14:47
Эксперт «Спортмастера» Суханов порекомендовал надевать термобелье во время пробежки весной
Погода весной бывает весьма переменчивой, что вводит в заблуждение неопытных спортсменов. Так, не стоит торопиться снимать термобелье, сообщил эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, наличие такой экипировки не приведет к перегреву во время тренировок. Отказаться от термобелья можно при температуре выше пяти градусов.
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Заменять зимние элементы одежды для бега нужно постепенно. Рекомендуемый комплект для весенних пробежек — это термобелье, лонгслив, брюки и ветровка, отметил Суханов.
Спортсмены
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