Эксперт «Спортмастер PRO» Самофатов посоветовал использовать разогревающие мази во время тренировок | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:09 Эксперт «Спортмастер PRO» Самофатов посоветовал использовать разогревающие мази во время тренировок

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Использование разогревающих мазей во время тренировок поможет избежать травм. Об этом рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.ru».

Он посоветовал наносить средства на участки тела, которые ранее подвергались ушибам, растяжениям или вывихам. По словам специалиста, мази способны снизить риск рецидива повреждений.

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Кроме того, субстанция с лекарственными веществами может снять скованность мышц и увеличить подвижность суставов, добавил сайт kp.ru.