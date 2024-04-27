Эксперт «Спортмастер PRO» Самофатов посоветовал использовать разогревающие мази во время тренировок | 360°

27 апреля 2024, 11:09
Эксперт «Спортмастер PRO» Самофатов посоветовал использовать разогревающие мази во время тренировок
Использование разогревающих мазей во время тренировок поможет избежать травм. Об этом рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Евгений Самофатов в беседе с «Газетой.ru».
Он посоветовал наносить средства на участки тела, которые ранее подвергались ушибам, растяжениям или вывихам. По словам специалиста, мази способны снизить риск рецидива повреждений.
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Кроме того, субстанция с лекарственными веществами может снять скованность мышц и увеличить подвижность суставов, добавил сайт kp.ru.
Спортсмены
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