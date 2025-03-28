Эксперт соцобслуживания Ковалева: пункты обогрева помогают бездомным вернуться в общество

В Санкт-Петербурге с 15 октября по 15 апреля работают пункты обогрева. О том, как они устроены и какую помощь оказывают людям, оказавшимся на улице, рассказала директор Центра учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства Антонина Ковалева в интервью газете «Петербургский дневник» .

«Пункты обогрева — это не просто места для ночлега и приема пищи. Они созданы как место, куда может прийти со своей бедой любой человек», — объяснила Ковалева.

Она отметила, что в пунктах дежурят специалисты, которые помогают людям вернуться к нормальной жизни: оформить документы, восстановить навыки коммуникации, получить медицинскую помощь. В случае необходимости подключаются медики и некоммерческие организации.

По словам Ковалевой, основные причины бездомности остаются неизменными: потеря ценностных ориентиров, ослабление родственных связей, а также мошенничество с жильем. Для многих людей возвращение в общество становится серьезным испытанием. Они утрачивают навыки самостоятельной жизни и коммуникации. Помочь им могут только квалифицированные специалисты.

Основная проблема, с которой сталкиваются сотрудники центра, заключается в категорическом отказе от помощи со стороны бездомных людей, даже при очевидной ее необходимости. Это связано с ментальными нарушениями или расстройством личности, подчеркнула собеседница газеты.