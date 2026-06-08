Эксперт сотового оператора Лопатин дал советы по защите номера телефона во время атаки

Телефонные атаки, во время которых абоненту поступают непрерывные звонки и сообщения с разных номеров, могут серьезно нарушить привычный ритм жизни. Старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов сотового оператора Борис Лопатин рассказал радио Sputnik , как справиться с этой проблемой.

По словам специалиста, причины атак могут быть разными — от попыток вывести человека из равновесия до давления со стороны мошенников. Чтобы снизить нагрузку на номер, важно оперативно принять меры. Блокировка номеров в таком случае неэффективна, поэтому лучше временно включить ограничения на смартфоне.

«Чтобы отразить эту атаку, придется временно включить ограничения. Например, в настройках смартфона можно разрешить входящие вызовы только от контактов из адресной книги и включить фильтрацию сообщений от неизвестных отправителей», — пояснил Лопатин.

Особое внимание эксперт уделил СМС-бомбингу с кодами авторизации. Он отметил, что такие сообщения могут поступать от сервисов, которыми абонент даже не пользуется. В этом случае важно проверить безопасность своих аккаунтов.

Если перед атакой человек контактировал с мошенниками и сообщил им конфиденциальную информацию, необходимо оперативно восстановить доступ к сервисам и аккаунтам, которые могли быть скомпрометированы. Также нужно связаться с банком, оператором связи и поддержкой соответствующих сервисов.