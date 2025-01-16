Эксперт Сосновский: менять моторное масло можно по сигналу бортового компьютера

Межсервисный ресурс моторного масла определяется условиями эксплуатации, качеством топлива и состоянием двигателя. Об этом рассказал эксперт по автомобилям Александр Сосновский в беседе с «Российской газетой».
Специалист отметил, что производители автомобилей указывают рекомендуемые интервалы замены масла в сервисных книгах, однако эти рекомендации различаются для разных условий использования, передает сайт «Аргументы и факты».
Для своевременной замены масла следовать указаниям производителя и сигналам бортового компьютера, резюмировал Сосновский.
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