Эксперт Сосинский заявил, что доходы владельцев нелегальных рабочих домов достигли миллионов рублей

Прибыль владельцев нелегальных рабочих домов варьируется от 800 тысяч до миллионов рублей. Об этом заявил «Известиям» руководитель дома трудолюбия «Ной» Эмиль Сосинский.

Собеседник отметил, что каждый бездомный приносит своему «хозяину» около 40 тысяч рублей в месяц. Если учитывать 20 таких постояльцев, то владелец может получать 800 тысяч рублей ежемесячно.

Бизнес остается прибыльным за счет нелегального трудоустройства, сокрытия доходов и эксплуатации людей. Только на налогах экономится почти 50% от сумм, которые хозяева получают от заказчиков.

Содержание работника, включая денежные выплаты, питание и койко-место, оценивается в одну–две тысячи рублей в сутки. При этом за 12-часовой рабочий день владельца ждет доход от трех до 10 тысяч рублей, добавил Сосинский.