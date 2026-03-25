Эксперт SOKOLOV Ракутина отметила, что кастомизация поможет дать винтажным украшениям новую жизнь

Многие старинные украшения оказываются забытыми в шкатулках, потому что перестают соответствовать современному стилю. Однако есть способы вдохнуть в них новую жизнь без значительных затрат на реставрацию. Директор по продукту SOKOLOV Елена Ракутина поделилась с Life.ru идеями, как обновить старые украшения.

Эксперт предложила кастомизацию своими руками как простой и доступный способ. Из старого ожерелья можно сделать браслет, комбинировать элементы с современными подвесками, изменить длину цепочки или добавить шармы.

Еще один метод — изменить формат ношения. Брошь можно закрепить на сумке, головном уборе или обуви. Кольцо можно носить как подвеску на цепочке, а цепи от старых украшений использовать для декора сумки или ремня.

Более серьезные изменения, такие как замена вставки или переплавка металла, оправданы, если камень имеет ценность или само украшение дорогое. Для недорогих изделий лучше искать творческие подходы.

«Старые и винтажные изделия можно успешно сочетать с современными украшениями, создавая эффектный микс», — подчеркнула Ракутина.

Сейчас актуально смешивать золото и серебро, комбинировать матовые и полированные поверхности, соединять сложные винтажные формы с современными лаконичными изделиями. Правильный уход также важен для старых украшений. Золото и серебро очищают мягкой салфеткой из фланели или микрофибры, а для более глубокой чистки используют специализированные средства, добавила Ракутина.