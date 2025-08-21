Эксперт SOKOLOV Левитская-Эриш рассказала, что рубин все чаще привлекает внимание коллекционеров и инвесторов

Директор направления SOKOLOV ATELIER Елена Левитская-Эриш рассказала «Известиям» о преимуществах рубина как инвестиционного актива.

По словам специалиста, этот драгоценный камень демонстрирует устойчивый рост стоимости, что привлекает инвесторов и молодое поколение.

«Особый интерес проявляют коллекционеры и инвесторы, ориентированные на редкие и качественные камни», — отметила эксперт.

Рубины становятся все более редкими, что увеличивает их ценность. Профессионалы доверяют заключениям нескольких геммологических центров в мире, чьи сертификаты считаются гарантией качества.

Самыми ценными считаются рубины цвета «голубиная кровь» (Pigeon Blood). Они превосходят по стоимости даже бриллианты.

Ценность камня определяется его природными характеристиками, а не краткосрочными модными тенденциями. Рост цен на рубины обеспечен редкостью и стабильно высоким спросом со стороны коллекционеров и инвесторов, подчеркнула Левитская-Эриш.