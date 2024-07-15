Эксперт Союза садоводов Воронова: замороженные ягоды и овощи можно хранить 2 года

Замороженные с лета ягоды и овощи можно хранить в морозильной камере около двух лет. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, перед заморозкой урожай следует промыть, вытереть и немного обсушить. Перед тем, как отправить продукты в камеру, необходимо решить, для чего потом будут использоваться заготовки. В зависимости от этого овощи нужно или нарезать, или оставить целыми.

Для заморозки можно использовать контейнеры. Их очень удобно складывать в большой морозилке, отметила Воронова.