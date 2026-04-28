Эксперт Союза потребителей Койтов напомнил о рисках обращения в «домашние» клиники

Не все косметологические процедуры можно безопасно проводить в домашних условиях, и потребители должны осознавать риски, пытаясь сэкономить. Об этом сообщил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре ИА НСН .

По его словам, потребитель сам несет ответственность, если обращается к кому-то на дом, например для лечения зубов. Экономия в данном случае не может служить оправданием.

«У нас был бум косметологических клиник, которые работали у кого-то дома. Такие „специалисты“ ставили дома инъекции и кололи ботокс, было огромное количество пострадавших, даже с летальным исходом», — отметил эксперт.

Он пояснил, что косметологические процедуры допустимы на дому только в том случае, если к клиенту приезжает специалист из легальной клиники с сертификатом.