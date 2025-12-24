Эксперт Союза дачников Чаплин посоветовал замульчировать основания деревьев для защиты от холода

По словам парламентария, даже если подготовка к зиме была начата не вовремя, еще не все потеряно. Корни растений можно уберечь от вымерзания, если замульчировать приствольные круги деревьев и кустов торфом, перегноем или опавшей листвой слоем не менее 10 сантиметров.

Как пояснил эксперт, для утепления надземной части растений есть несколько методов. Например, ветви молодых яблонь и груш можно обвязать лапником, который хорошо задерживает снег и защищает от ледяного ветра. Декоративные кустарники, такие как розы и гортензии, лучше укрывать воздушно-сухим способом.