Эксперт Союза автоперевозчиков Куксов предупредил о рисках новых правил режима труда и отдыха водителей

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в регулировании режима труда и отдыха водителей. Однако новые нормы могут создать сложности для перевозчиков, если не учесть реальные условия работы отрасли. Об этом заявил сайту Zvezdanews представитель Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей «Регионы» Олег Куксов.

Он подчеркнул, что любые изменения в этой сфере должны обсуждаться с профессиональным сообществом и проходить оценку регулирующего воздействия. По словам эксперта, ужесточение требований к режиму труда и отдыха должно сопровождаться развитием дорожной инфраструктуры.

Куксов отметил, что на некоторых маршрутах отсутствуют оборудованные места для отдыха, гостиницы и необходимая инфраструктура. Это может затруднить соблюдение новых требований.

«У нас страна очень большая... У нас мало гостиниц, инфраструктуры на дорогах, где могли бы обеспечить отдых водителей», — отметил Куксов.

Он добавил, что без решения этих вопросов новые требования могут привести к дополнительным трудностям для транспортных компаний и усугубить дефицит водителей в отрасли.