Эксперт Сохранов: для перехода на эффективную систему отопления нужна капитальная модернизация

Централизованная система отопления требует времени для запуска и остановки котлов. Это снижает надежность системы и затрудняет экономию. Об этом заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в беседе с Национальной Службой Новостей .

Как отметил эксперт, современные технологии позволяют собственникам экономить на отоплении. Для этого необходимо постепенно переходить на более эффективные системы отопления в рамках капитального ремонта.

«Речь должна идти не про нормативное регулирование, а про модернизацию технологической части», — подчеркнул специалист.

Сохранов добавил, что после модернизации собственники смогут экономить на расходах за тепло, так как все процессы будут автоматизированы.