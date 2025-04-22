Эксперт Сохранов: для перехода на эффективную систему отопления нужна капитальная модернизация

Централизованная система отопления требует времени для запуска и остановки котлов. Это снижает надежность системы и затрудняет экономию. Об этом заявил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов в беседе с Национальной Службой Новостей.
Как отметил эксперт, современные технологии позволяют собственникам экономить на отоплении. Для этого необходимо постепенно переходить на более эффективные системы отопления в рамках капитального ремонта.
«Речь должна идти не про нормативное регулирование, а про модернизацию технологической части», — подчеркнул специалист.
Сохранов добавил, что после модернизации собственники смогут экономить на расходах за тепло, так как все процессы будут автоматизированы.
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