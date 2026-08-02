Эксперт Софронов посоветовал изучать список конкретных работ при выборе отделки в новостройке

При покупке квартиры в новостройке важно учитывать состояние, в котором объект будет передан владельцу. Застройщики предлагают несколько вариантов отделки — черновую, предчистовую и чистовую. О различиях между форматами и важных нюансах при выборе квартиры рассказал «Известиям» коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

По его словам, покупатели часто ориентируются только на название отделки, не изучая список конкретных работ.

«Именно перечень проведенных работ определяет, сколько времени, сил и денег потребуется после получения ключей. Так, перед покупкой важно внимательно изучить договор долевого участия и спецификацию, где прописано, что конкретно входит в выбранный вариант», — объяснил Софронов.

Самым бюджетным вариантом является черновая отделка. Застройщик выполняет минимальный набор работ: устанавливает входную дверь и окна, подводит инженерные коммуникации и делает черновую стяжку пола. Жилье с черновой отделкой обходится на 10–20% дешевле аналогов с готовым ремонтом, но требует дополнительных вложений времени и средств.

Следующий формат — предчистовая отделка. В этом случае застройщик выполняет основные подготовительные работы: выравнивает стены и потолки, делает стяжку пола, устанавливает межкомнатные перегородки и подготавливает инженерные системы. Это позволяет сократить сроки ремонта, так как самые трудоемкие этапы уже завершены.

Наиболее удобным вариантом остается квартира с чистовой отделкой. Такое жилье практически готово к заселению: застройщик выполняет отделку стен и потолков, укладывает напольное покрытие, устанавливает двери, сантехнику, розетки и выключатели. Главное преимущество чистовой отделки — возможность переехать сразу после получения ключей. Однако при таком варианте покупатель ограничен готовыми дизайнерскими решениями и материалами, которые использовал застройщик.