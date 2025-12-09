Эксперт Соболева рассказала, что средняя цена элитного жилья в Москве достигла 3,2 млн рублей за квадратный метр

В сегменте де-люкс недвижимости наблюдается новый тренд: интерес к сделкам проявляют две группы покупателей — те, кто живет за рубежом более 10 лет, и те, кто уехал из России недавно. Эти категории ранее почти исчезли из статистики, но в 2025 году их активность вновь стала заметной. Об этом «Известиям» рассказала коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева.

В I квартале 2025 года в элитных новостройках Москвы было продано 425 лотов, а средняя цена достигла 3,2 миллиона рублей за один квадратный метр, увеличившись на 22% за год. Схожая ситуация отмечается и в Санкт-Петербурге, где сохраняется дефицит предложения и устойчивый интерес к редким форматам.

Основатель агентства VIPFlat Леонид Рысев отметил, что в последние месяцы поток запросов от россиян, которые уехали в Европу и США 10–15 лет назад, стал стабильным.

«Мы видим клиентов, которые давно живут за рубежом и сейчас рассматривают покупку в России», — поделился Рысев.

По его словам, на решение этой аудитории существенно влияет разница в стоимости недвижимости на фоне текущего курса валют. Участники рынка прогнозируют дальнейшее усиление тренда.

Разница в стоимости с зарубежными рынками сохраняется, а предложение в центральных районах крупнейших городов остается ограниченным. По оценке Соболевой, эти группы могут занять устойчивую долю в структуре спроса.

«Покупатели ориентируются на долгосрочную сохранность капитала и стабильность объектов высокого уровня. При текущем соотношении цен интерес к таким сделкам будет продолжать расти», — отмечает Соболева.