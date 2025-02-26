Эксперт Смит напомнил о штрафах за несоответствие цвета автомобиля записи в СТС

Автомобилистов могут оштрафовать, если цвет их машины не соответствует указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Размер взыскания достигает двух тысяч рублей. Об этом рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит в беседе с «Российской газетой» .

Специалист отметил, что для изменения цвета автомобиля необходимо обратиться в Госавтоинспекцию, оформить соответствующие документы и предоставить паспорт, ПТС и СТС. Процесс оформления займет не более часа, а стоимость услуги составит 850 рублей, передает сайт Ura.ru.

С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств, которые больше не требуют предоставления полиса ОСАГО для регистрации.