Эксперт Смит напомнил о штрафах за несоответствие цвета автомобиля записи в СТС

Автомобилистов могут оштрафовать, если цвет их машины не соответствует указанному в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС). Размер взыскания достигает двух тысяч рублей. Об этом рассказал владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит в беседе с «Российской газетой».
Специалист отметил, что для изменения цвета автомобиля необходимо обратиться в Госавтоинспекцию, оформить соответствующие документы и предоставить паспорт, ПТС и СТС. Процесс оформления займет не более часа, а стоимость услуги составит 850 рублей, передает сайт Ura.ru.
С начала 2025 года в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств, которые больше не требуют предоставления полиса ОСАГО для регистрации.
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