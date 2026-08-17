Эксперт Смирнова посоветовала при подготовке к школе развивать у детей внимание и самостоятельность

С началом учебного года дети сталкиваются не только с необходимостью покупки школьной формы и канцтоваров, но и с адаптацией к режиму и учебным нагрузкам. Важно развивать у детей исполнительные функции, которые помогают удерживать информацию и контролировать действия, сообщила «ТСН24» руководитель регионального оргкомитета по проведению олимпиад и руководитель интеллектуального клуба «Высота» Вера Смирнова.

Эксперт рекомендует начинать с восстановления режима сна и утренних привычек за несколько недель до начала занятий. Для детей от 6 до 12 лет важно спать 9–12 часов в сутки, чтобы избежать усталости и трудностей с концентрацией внимания.

Развитие внимания можно осуществлять через игры, например, «Что изменилось?» или «Найди отличия». Такие игры помогают детям учиться запоминать правила и контролировать свои реакции. Память развивается через практику: пересказ текстов, запоминание слов и картинок.

Важно поддерживать ребенка и помогать ему справляться с трудностями, постепенно передавая больше самостоятельности. Ошибки рассматриваются как часть обучения. Игровая диагностика в клубе «Высота» помогает оценить готовность ребенка к школе и выявить навыки, требующие дополнительной поддержки.

Таким образом, подготовка к школе включает в себя не только сбор необходимых вещей, но и развитие важных навыков через игры, общение и поддержку со стороны взрослых.