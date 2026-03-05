Эксперт Smart Engines Арлазаров рассказал о негативных аспектах использования нейросетей в бизнесе

В современном мире компании активно внедряют искусственный интеллект (ИИ) в свои рабочие процессы. Технологии упрощают обработку документов, анализ данных и автоматизацию общения с клиентами. Однако вместе с новыми возможностями возникают угрозы для кибербезопасности. Генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров рассказал RT о негативных аспектах использования нейросетей в бизнесе.

Он подчеркнул, что риски включают мошенничество, возможное военное применение ИИ и экономические угрозы.

Арлазаров отметил, что злоумышленники могут использовать ИИ для автоматизации общения с жертвами, создания реалистичных видео и фото, подделывания документов и обхода биометрических систем. Также он указал на риск использования ИИ в оборонной сфере, сравнивая его с ядерными технологиями, которые могут иметь как мирное, так и военное применение.

Кроме того, эксперт отметил экономические риски, связанные с инвестициями в ИИ. По его словам, когда в технологию направляются триллионные инвестиции, она неизбежно начинает влиять на глобальные процессы, но многие проекты становятся убыточными.

Говоря о кибербезопасности, Арлазаров подчеркнул, что внедрение ИИ требует создания защищенных контуров, минимизирующих риски атак. Однако многие компании не задумываются о таких мерах из-за их высокой стоимости.

Эксперт также предупредил о рисках утечки данных при использовании чат-ботов и подчеркнул важность развертывания локальных нейросетей для снижения этих рисков.