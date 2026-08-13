Эксперт Скерсь отметила, что рост обязанностей без увеличения зарплаты может быть сигналом о необходимости менять работу

Россияне часто задумываются об увольнении из-за усталости или неудовлетворенности зарплатой. Однако причина может быть в устройстве компании. Сооснователь таск-трекера Weeek Инга Скерсь рассказала «Газете.Ru» , какие признаки говорят о том, что внутри компании перспектив больше нет и когда стоит принимать решение об уходе.

Скерсь объяснила, что отсутствие повышения не всегда означает необходимость увольнения. По ее словам, настоящий потолок начинается, когда человек готов брать больше ответственности, но компания не дает ни сложных задач, ни полномочий, ни понятного плана развития. Еще хуже, когда задач и ответственности становится больше, но они не сопровождаются разговором о росте и зарплате, отметило ИА НСН.

Эксперт советует честно поговорить с руководителем о следующем шаге: какая роль возможна, каких компетенций не хватает, какой проект поможет их показать, какие полномочия компания готова передать и когда вернуться к этому разговору. Хороший разговор о развитии всегда заканчивается сроками. Даже честный ответ «сейчас внутри компании такой возможности нет» лучше неопределенности.

Прежде чем принимать решение об увольнении, стоит описать, что именно перестало устраивать: содержание работы, нагрузка, деньги, руководитель, корпоративная культура, график или отсутствие роста. Затем честно ответить себе на три вопроса: это временный эпизод или повторяющаяся система? Что уже было предпринято для изменений? Что должно произойти, чтобы захотелось остаться?