Эксперт Сиваев усомнился в возможности замены вахтовиков студотрядовцами на Камчатке

На Камчатке предложили заменить вахтовиков на студентов. В первую очередь инициатива касается путинных отрядов, занятых в переработке рыбы. Главный редактор газеты «МК на Камчатке» Евгений Сиваев в интервью «Свободной Прессе» выразил сомнения по поводу этой инициативы.

Он подчеркнул, что сейчас такие меры крайне опасны с точки зрения охраны труда и не имеют экономической основы.

«Ни один нормальный рыбопромышленник, который сейчас обложен налогами, проверками и прочими делами, не возьмет себе 18-летнего юношу, которому завтра, не дай бог, оторвет руку на производстве», — пояснил Сиваев.

Журналист отметил, что система трудоустройства и трудоохраны в России слишком заорганизована, что делает идею работы со студотрядами сложной для реализации.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что за последние три года количество студентов, участвующих в этом процессе, увеличилось с 800 до четырех тысяч. Это почти треть от всех, кто приезжает на сезонный промысел в прибрежные поселки региона. Всего за это время в трудовых проектах на Камчатке было задействовано более семи тысяч молодых людей.