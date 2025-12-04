Эксперт «Синергии» Палюлин рассказал, что ФНС может списать долги с вклада лишь после истечения срока депозита

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин заявил NEWS.ru , что Федеральная налоговая служба (ФНС) не может списать налоговый долг напрямую с депозитного счета, пока действует договор вклада. Это правило, изначально установленное для бизнеса, применимо и к вкладам физических лиц.

По словам юриста, доступ к деньгам на депозите у налоговой появится только после истечения срока депозита. Прямое списание с действующего вклада невозможно, однако после окончания срока действия договора банковского вклада налоговая инспекция может дать банку поручение на перечисление средств на расчетный счет налогоплательщика. Уже с него деньги будут списаны в счет погашения налоговой недоимки.

С 1 ноября ФНС получила право на внесудебное списание средств со счетов граждан для погашения налоговых задолженностей. Это коснется долгов за налоги на имущество, транспорт и землю, а также НДФЛ. Перед взысканием задолженности налоговая направит уведомление, которое можно будет обжаловать в течение 30 дней.