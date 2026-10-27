Эксперт «Синергии» Малыгин назвал бег, фитнес и падел самыми популярными видами активности среди россиян

Бег, фитнес, велоспорт, плавание, волейбол, футбол и скандинавская ходьба стали самыми популярными направлениями физической активности в России. Об этом в беседе с ОСН сообщил заведующий кафедрой спортивного маркетинга Университета «Синергия» Андрей Малыгин.

Специалист отметил растущий интерес к ракеточным дисциплинам, включая падел, и городским форматам: воркауту, самокатам, мини-футболу и мини-баскетболу. По его словам, спорт привлекает граждан благодаря популяризации ЗОЖ и развитию любительского движения, ставшего главным драйвером отрасли.

При этом эксперт указал на нехватку катков, бассейнов, легкоатлетических и футбольных манежей. Кроме того, часть действующих площадок недозагружена из-за слабого взаимодействия с местными спортивными сообществами.