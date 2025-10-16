Эксперт Силина отметила, что расширение налогового вычета увеличит число «семейных» клиентов фитнес-клубов
Министр финансов включил в проект бюджета на 2026–2027 годы инициативу о расширении налогового вычета на спорт для супругов и родителей. Сейчас возврат можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Предполагается, что предложение сделает фитнес доступнее и повысит спрос, заявила президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина в беседе с ИА НСН.
По ее словам, мера может стимулировать рост числа клиентов. Благодаря налоговым льготам доля «семейных» клиентов вырастет с 25 до 32%.
«Расширение налогового вычета на супругов и родителей позволит вовлечь в спорт больше членов семьи, в том числе старшего поколения. Сегодня порядка 25% клиентов в среднем по России посещают фитнес-клубы семьями», — подчеркнула Силина.