Эксперт Шутов: обнаружить скрытые камеры можно с помощью фонарика на телефоне

Преподаватель кафедры защиты информации Василий Шутов в беседе с RT рассказал о методах обнаружения скрытых камер и прослушивающих устройств с помощью смартфона.
Один из основных способов — использование встроенной камеры и фонарика для выявления бликов от линз. Некоторые камеры работают на инфракрасном излучении, что можно распознать с помощью экрана смартфона, отметил специалист.
Он посоветовал контролировать список устройств, подключенных к вашим гаджетам через Bluetooth. Шутов также добавил, что для точной проверки требуется специализированное оборудование, так как стандартные функции смартфонов могут оказаться недостаточно эффективными.
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