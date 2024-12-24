Эксперт Шутов: обнаружить скрытые камеры можно с помощью фонарика на телефоне

Преподаватель кафедры защиты информации Василий Шутов в беседе с RT рассказал о методах обнаружения скрытых камер и прослушивающих устройств с помощью смартфона.

Один из основных способов — использование встроенной камеры и фонарика для выявления бликов от линз. Некоторые камеры работают на инфракрасном излучении, что можно распознать с помощью экрана смартфона, отметил специалист.

Он посоветовал контролировать список устройств, подключенных к вашим гаджетам через Bluetooth. Шутов также добавил, что для точной проверки требуется специализированное оборудование, так как стандартные функции смартфонов могут оказаться недостаточно эффективными.